Pique kan het niet laten en trapt Ramos na: Dit gaat pijn doen

Ramos kwam met een lompe overtreding aanzetten op het middenveld, waarbij Messi het slachtoffer was. Pique wist niet hoe snel hij naar de arbiter moest snellen om te laten weten dat de overtreding van Ramos buiten alle proporties was. De arbiter had zijn oordeel al klaar, maar desalniettemin kon Ramos de actie van Pique allerminst goed hebben.

Het gedrag met de getoonde rode kaart voor Ramos was niet mals, het cynisch geklap en het gebaar van praten deed boekdelen spreken. Pique liet weten: 'Wanneer je thuis komt, zul je er spijt van hebben, want het was duidelijk een rode kaart. Je komt met twee benen vooruit aanvliegen.'

'In het Santiago Bernabeu zijn ze gewend aan toegeeflijke scheidsrechters. Wanneer ze niet kunnen winnen is de arbiter plots de bad guy.'

