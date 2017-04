Messi maakte 500e goal in El Clasico in extremise tegen Real Madrid

De 2-3 in de slotminuut van El Clasico betekende voor Lionel Messi zijn 500e goal in het shirt van FC Barcelona. En dat op de grond van rivaal Real Madrid, die hierdoor de titelstrijd weer helemaal open zet in Spanje.

'Het mooiste aan Messi is dat hij nooit stopt met verrassen. Na al die jaren weet hij nog steeds elke keer het verschil te maken. Voor ons als spelers is het een eer om met hem op het veld te staan. Voor de club is hij een zegen,' liet aanvoerder Iniesta weten.

'Wat kan ik nog zeggen over Messi? Hij is speciaal. Ik ben heel blij voor hem. Ik weet niet of hij nog eens 500 goals kan maken, maar ik hoop in ieder geval dat hij nog lang op deze voet doorgaat,' bejubbelde doelman Ter Stegen over Lionel Messi.

Ook ploeggenoot Suarez genoot opzichtig van de zege op Real, 'Het is tijd om te genieten van deze zege op een directe concurrent. Het is tijd om te genieten van de beste speler aller tijden. Hij blijft zich tonen in topwedstrijden. Dan staat Lionel er altijd. Dat is zeer bewonderenswaardig.'

