Schöne: Het is gewoon onbegonnen werk

Het verlies bij PSV zondagmiddag betekende voor Ajax definitief het staken in de race om de landstitel. De Rotterdammers wonnen diezelfde middag bij Vitesse, waardoor de voorsprong nu 4 punten is met nog 2 duels.

'Het is een anticlimax. Donderdag was het halleluja en nu was het heel stil in de kleedkamer. Dat is logisch. We willen het liefst tot het einde meedoen op alle fronten,' liet de middenvelder weten. 'Dit doet wel even pijn. We wilden de drie punten pakken en de druk houden op Feyenoord. Officieel is het niet beslist, maar het ziet er nu wel heel moeilijk uit. Dit is een heel lastige opgave.'

De verlenging van afgelopen donderdag in Duitsland tegen Schalke, eiste duidelijk zijn tol tegen PSV. 'Ik denk dat het vooral in de eerste helft zichtbaar was. Je moet dit niet als excuus gebruiken. Maar het is natuurlijk wel gek dat je nu tien dagen geen wedstrijd hebt, terwijl we net in vier dagen twee topwedstrijden hebben gehad.'

