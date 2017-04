De Rotterdammers lijken zich na 19 jaar eindelijk te kunnen gaan opmaken voor de landstitel, alleen Excelsior uit en Heracles thuis moeten nog als hordes worden genomen alvorens de landstitel een feit kan zijn.

Na de zege van de Rotterdammers in Arnhem en het verlies van Ajax in Eindhoven, lijkt er voor Feyenoord niemand meer die een strobreedte in de weg kan leggen op weg naar de Coolsingel.

In Eindhoven was het Locadia die na 25 minuten de enige treffer mocht aantekenen met een schitterend aangesneden vrije trap, terwijl de bezoekers uit Amsterdam alleen maar tot speldenprikjes kwamen en PSV niet echt pijn konden doen.

In de tweede helft bracht Bosz wel Kluivert en Neres in, maar dacht mocht allemaal niet meer baten. In de slotfase leek Ajax alsnog een gelijkspel uit het vuur te halen, maar door het maken van de verkeerde keuzes bleef het doelpunt uit. Door het verlies moeten de Ajax spelers hopen op een misstap van Feyenoord in de laatste 2 duels, al lijkt dit erg klein.

Reageer op Ajax spelers hopen nog op mirakel: Het is niet meer in eigen hand