Toon Gerbrands: We gaan dit tot op de bodem uitzoeken

Die persoon is gisteren al tijdens de wedstrijd opgepakt, de vette zwarte rook leverde 15 mensen gezondheidsklachten op. 'Dit was blijkbaar een actie tegen stadionverboden, niet zo handig want dit levert juist extra stadionverboden op.' We gaan hier hard tegen optreden liet Toon Gerbrands weten.

'We gaan alles in het werk stellen om een eventuele boete of andersoortige schade te verhalen op de dader(s).' Gerbrands zelf schrok enorm van de rook en dacht eerder aan brand in het stadion. 'In eerste instantie denk je aan brand, ik ben ook direct naar de controlekamer gegaan. Ik heb ooit al bij AZ een brand meegemaakt tijdens het duel met PAOK Saloniki. Dan ben je in eerste instantie bezorgd over de gezondheid van je supporters en de veiligheid.'

Boven het vak waar de rookpot werd afgestoken zaten diverse Skyboxen, maar ook het kinder/familievak waar ouders en kinderen vluchtte van de tribunes. 'Allemaal heel vervelend, als meer mensen gezondheidsklachten hebben kunnen zij zich melden bij PSV.'

