Justin Kluivert spreekt wartaal na verlies in Eindhoven

Toch kon de jonge Justin Kluivert het niet helemaal goed plaatsen, 'Zolang ik bij Ajax speel, verliezen we nooit meer van Feyenoor en PSV. Geloof mij maar, bij dezen let maar op. Ik noteer het, ik maak geen grapjes.'

De Amsterdamse bluf komt Kluivert in de media duur te staan, helemaal na het opstootje met PSV aanvaller Jurgen Locadia die absoluut niet onder de indruk was van de jongeling. 'Het was gewoon een opstootje, zoiets kan gebeuren,' aldus Kluivert.

'Zeker voor iemand als Locadia ben ik niet bang, Is locadia twee koppen groter? Dat zegt niks, ik laat gewoon zien dat ik niet bang ben.' Locadia vond op zijn beurt weer dat Kluivert zijn boekje te buiten was gegaan. 'Die snotaap komt net kijken, dit moet hij niet doen.'

