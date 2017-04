FC Barcelona zou in eerste instantie nog juridische stappen ondernemen om Neymar alsnog speelgerechtigd te krijgen na zijn rode kaart, maar ziet daar nu vanaf. De Braziliaan zal definitief niet spelen tegen Real Madrid, omdat het niet zeker is of hij kan spelen laat FC Barcelona het waar wat het is.

FC Barcelona wilde bij het TAD de schorsing van de Braziliaan aanvechten, maar omdat twee van de drie leden afwezig waren, kon de speciaal ingeplande zitting geen doorgang vinden. 'Helaas is het TAD er niet in geslaagd een oordeel te vellen, we richten ons nu op het sportieve aspect.'

Om 20.45u wordt er afgetrapt in Madrid in de El Clasico, de laatste strohalm voor FC Barcelona om de titelaspiratie nog enigzins kracht bij te zetten en het seizoen naar een kleurrijk einde te trekken.

Reageer op Neymar definitief buiten selectie gelaten door Luis Enrique