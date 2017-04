Maaskant: Het is 5 voor 12, iedereen kan rekenen

Zaterdagavond tegen FC Groningen leek er een punt uit het vuur gesleept te worden, maar last minute gingen de noordelingen er toch vandoor met de volle buit. Desalniettemis was Maaskant trots. 'Ik heb een ploeg gezien waar ik trots op was. De energie die ze erin staken onder de allermoeilijkste omstandigheden. Ze bleven erin geloven, ze bleven gaan. Dat is knap voor spelers die met één been in de Jupiler League staan.' Aldus Maaskant tegenover FOX Sports.

Een kwartier voor tijd kwam Go Ahead langzij en maakte het de 1-1, maar gaf die stand ook gelijk weer weg. Toch wisten de Deventenaren de rug te rechten en opnieuw langzij te komen. Een punt leek haalbaar, totdat Mahi de trekker overhaalde en FC Groningen een 2-3 zege gaf. 'We moesten voor de winst gaan. Om puur voor een punt te spelen, vind ik je reinste onzin. Daar waren we niks mee opgeschoten.'

Go Ahead Eagles heeft nog twee duels voor de boeg, waarvan er eentje uit bij Ajax is. Het doek lijkt gevallen voor de ploeg uit Deventer, 'Iedereen kan rekenen, maar zolang het mathematisch nog kan, blijven wij ervoor gaan. We zijn ook realistisch. Het zal heel lastig worden. Alles of niets, zoals dat vandaag ook was. Helaas kwamen we net tekort.'

