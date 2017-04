NEC trainer Peter Hyballa aangedaan door boze fans

De fans van de thuisploeg blokkeerde de hoofdingang en gingen tekeer, trainer Peter Hyballa moest opnieuw de menigte toespreken en de gemoederen sussen. De coach van NEC liet opnieuw van zich horen, 'We zaten in de trainerskamer, toen de veiligheidsmanager binnenkwam. Hij vroeg ons mee naar buiten te gaan. Hij vroeg mij of ik het misschien kon oplossen.'

'Ik ben samen met twee, drie spelers en twee trainers naar buiten gegaan. Op dat moment moet je incasseren. Ik begrijp gelukkig niet alles, in het Duits ken ik veel meer harde woorden.' NEC is door het verlies op plek 16 terecht gekomen onder de rode streep.

'We zijn hier te gast. Je hebt te maken met Excelsior, vrouwen, kinderen. Ik probeer vanuit mijn pedagogische gedachte alles op te lossen. Er was een agressieve sfeer, ik heb de angst bij de spelers in het gezicht gezien. Ik begrijp dat de fans boos zijn, het was vandaag weer niet goed. Maar moeten anderen daar onder lijden?'

Hyballa is geschrokken van de onstane situatie na het verloren duel van zaterdagavond, 'Als je angstige kinderogen in een NEC-shirt ziet... Voetbal is het mooiste spel in het leven. Mensen moeten niet angstig naar het stadion gaan.'

