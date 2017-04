Jörgensen: 'Moeten het zelf doen, Ajax laat niks meer liggen'

'We zullen nog drie keer moeten winnen, want ik denk niet dat Ajax nog punten gaat verspelen,' laat de Deen weten in gesprek met de NOS. Dat de zware wedstrijd van afgelopen donderdag de spelers moe heeft gemaakt, daarin gelooft de spits niet.

'Ajax heeft een brede selectie, dus dat vangen ze wel op.' Ajax moet zondagmiddag op bezoek in Eindhoven, terwijl Feyenoord de drie punten zelf moet ophalen in Arnhem bij Vitesse. 'Zij zullen er alles aan doen om ons te verslaan.'

De Deen is nog leider van het topscorersklassement in Nederland, met 19 goals staat hij er slechts eentje voor op achtervolgers Reza (SC Heerenveen) en Van Wolfswinkel (Vitesse). 'a, nu begin ik 'm wel een beetje te knijpen. Ik denk dat er meer dan twintig doelpunten nodig zijn om topscorer te worden. Maar Van Wolfswinkel is geschorst, dus het zou fijn zijn als ik scoor.'

