Alleen bij winst op Ajax kan PSV het seizoen nog enigzins positief voor eigen publiek afsluiten. Al weet Locadia dat hij realistisch moet blijven, 'Ajax zit in een flow, dus ik verwacht niet dat ze nog veel punten laten liggen. Ze winnen bijna elke wedstrijd in de Eredivisie en wij hebben het in twee weken weggegeven,' aldus de spits in De Telegraaf.

PSV verspeelde afgelopen weken dure punten door bij ADO en FC Twente met een remise te vertrekken, waardoor Ajax momenteel 6 punten voorstaat op de Eindhovenaren. Vanmiddag kan bij winst op Ajax niet alleen het seizoen enigzins kleurrijk worden afgesloten, maar ook koploper Feyenoord in het zadel worden geholpen.

'Het maakt mij persoonlijk ook niets uit wie er kampioen wordt. Dat hadden we zelf willen worden. We willen deze wedstrijd natuurlijk wel winnen, maar dan voor onszelf. PSV - Ajax is voor velen de wedstrijd van het jaar. Wellicht dat we revanche kunnen nemen op onszelf. We spelen nergens om, maar het blijft een wedstrijd waar iedereen het hele jaar naar uitkijkt.'

Reageer op PSV spits Locadia blijft realistisch: 'Ajax niet meer te achterhalen'