Van Hooijdonk: 'Passeren van Kuyt door Gio was geen slimme zet'

De kritiek die Van Bronckhorst kreeg hoe hij Kuyt behandelde gaat bij Kuyt alleen maar averechts werken volgens Van Hooijdonk. 'Als je vrienden bent en zoveel samen hebt meegemaakt, moet je duidelijk en eerlijk zijn. Gio heeft toen hij Dirk passeerde tegen AZ dit nogal laat met hem gecommuniceerd. Dat geeft irritatie,' aldus de oud Feyenoorder in gesprek met De nieuwe Revu.

'Weet je, als het andersom was geweest, was de situatie makkelijker. Dirk is qua karakter altijd al veel dominanter en nadrukkelijker aanwezig geweest dan Gio. Dat was zelfs toen hij de aanvoerder van Oranje was.'

