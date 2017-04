PSV middenvelder Davy Pröpper beslist in zomer over toekomst

Davy Pröpper is een gewilde speler, afgelopen winterperiode moest PSV al alle zeilen bijzetten om de middenvelder niet naar Rusland te laten vertrekken. Toch lijkt de middenvelder opnieuw over zijn toekomst na te gaan denken en laat aankomende zomer zijn blik opnieuw werpen over een eventuele transfer naar het buitenland.

Tegenover De Volkskrant laat de middenvelder weten: 'In de zomer zal ik opnieuw nadenken over mijn toekomst.' Al verwacht hij gewoon dat PSV volgend seizoen ook nog gewoon zijn werkgever is. 'Andere jongens hadden al aangegeven open te staan voor een volgende stap. Ik ben hier pas twee jaar.'

Dit seizoen kende de middenvelder met PSV een teleurstellend seizoen, maar hij ziet wel de uitdaging voor volgend seizoen. 'Het is een uitdading om een minder tweede jaar te laten volgen door een goed seizoen.'

