En die interesse is te danken aan de huidige coach: Leonardo Jardim. Een man met een flink oog op de jeugd, dat moet natuurlijk ook wel met een club die voornamelijk jeugd heeft rondlopen op de velden.

Jardim is echter ook goed in het werken met jonge spelers, Kylian Mbappé Lottin is pas 18 en heeft dit seizoen furore gemaakt in de UEFA Champions League en schoot ze naar de laatste 4. Maar zo heb je ook middenvelders als Bakayoko die de nieuwe Zidane kan worden en de altijd geweldige Moutinho als routinier.

Tielemans past goed in het plaatje van Monaco: aanvallend voetbal met een scorend middenveld. Tielemans heeft als 19-jarige al bijna 200 wedstrijden achter de rug voor Anderlecht. Die jongen kon vorig seizoen voor 25 miljoen naar de Engelse top maar uiteindelijk is het er niet van gekomen.

Dit seizoen kan Bakayoko naar Manchester United voor flinke miljoenen, Tielemans is de perfecte opvolger en wellicht gaat hij ooit samen met Mbappé Lottin, de jonge spits, de cup met de grote oren omhoog houden.

Reageer op COLUMN: Tielemans moet een transfer naar Frankrijk maken