De laatste kans voor FC Barcelona om nog enigzins aanspraak te maken op de Spaanse landstitel dit seizoen. De Catalanen staan 3 punten achter op de Madrilenen (die ook nog eens een duel minder hebben gespeeld).

De Catalanen moeten alle krachten sparen om nog een keer alles te geven, anders zal het seizoen als een nachtkaars doven. De Champions League is al verleden tijd, terwijl Madrid zich afgelopen week ten koste van Bayern Munchen wel wist te plaatsen voor de halve finales.

Nog nooit wist iemand de Champions League twee seizoenen op rij te winnen, maar Real is dus nog in de race en kan dit seizoen de dubbel pakken. Voor Real ook goed nieuws, want Bale keerde terug uit de lappenmand en dus een positief geluid. Met deze 11 namen lijkt Zidane dan ook ten strijde te gaan in eigen huis: Navas; Marcelo, Ramos, Nacho, Carvajal; Kroos, Casemiro, Modric; Cristiano Ronaldo, Benzema, Bale.

FC Barcelona wist zich afgelopen week ten koste van Juventus niet te plaatsen voor de halve finale van de Champions League, de ploeg van Luis Enrique is kortweg niet constant genoeg. Daarom lijken alle hoofdprijzen dit seizoen uit beeld te geraken, helemaal wanneer er verloren wordt zondagavond.

Barcelona spelers Andre Gomes, Mathieu, Umtiti, Rafinha, Alcacer, Denis Suarez en Arda Turan lijken dit seizoen het niveau niet aan te kunnen en dat terwijl Iniesta al op leeftijd is. Ook het MSN trio lijkt dit seizoen minder te presteren en kwam pas tot 102 doelpunten tezamen.

Luis Enrique kan echter niet over MSN beschikken want Neymar zit een schorsing uit, wat hem weer doet overstappen naar de 4-3-3 opstelling. In ieder geval een flinke kluif voor FC Barcelona, die van de laatste 6 officiele duels er 4 onderuit ging.

Met deze 11 komt FC Barcelona voor de dag: Ter Stegen; Umtiti, Pique, Mascherano; Iniesta, Busquets, Rakitic; Messi; Alcacer, Suarez, Sergi Roberto.

Reageer op Voorbeschouwing: El Clasico - Real Madrid - FC Barcelona (La Liga)