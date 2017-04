Voorbeschouwing: PSV- AJAX (Eredivisie)

Afgelopen donderdag zat half Nederland voor de buis om te zien hoe Ajax met 3-2 verloor op bezoek bij Schalke 04, maar bekerde wel door door de 2-0 thuisoverwinning op de Duitse grootmacht. De verlenging zorgde ervoor dat Ajax alsnog in de halve finale terecht kwam, waardoor de vermoeidheid wel zal toeslaan bij de Amsterdammers.

Ajax komt naar Eindhoven om PSV te verslaan en in de race te blijven voor de landstitel, met slechts 1 punt achterstand op Feyenoord. Alleen bij winst op PSV doen de Amsterdammers nog mee, bij een verlies lijkt die hoofdprijs te komen te vervallen dit seizoen.

Voor PSV valt er weinig eer meer te behalen dit seizoen, maar een overwinning op Ajax is wat de thuisfans verwachten. De remise in Den Haag vorige week tegen ADO is extra zuur voor PSV, die dit seizoen klaar is en alleen nog voor spek en bonen speelt.

Voor trainer Cocu is de motivatie er zondag niet minder om en moet er gewonnen worden van Ajax. 'Het wordt tijd dat we winnen van een topclub,' liet de oefenmeester vrijdag weten. Met deze opstelling zal PSV wellicht aantreden in het thuisduel met de aartsrivaal: Zoet; Arias, Isimat-Mirin, Moreno, Willems; Pröpper, Guardado, S. de Jong; Van Ginkel, L. de Jong, Locadia.

Voor de Amsterdammers zit vreugde en vermoeidheid dicht bij elkaar, na de ware thriller in Gelsenkirchen afgelopen donderdag hebben de spelers een kleine 60 uur om te herstellen voor de topper in Eindhoven. De vermoeidheid zit in de benen, terwijl de euforie nog in de koppies speelt.

Of Bosz moet gaan puzzelen is nog maar de vraag, Sinkgraven zal het duel met de Eindhovenaren nog niet gaan redden hoogstwaarschijnlijk. Voor de rest zal er gekeken worden wie er fit genoeg is om aan de aftrap te verschijnen. Deze 11 zal Bosz in ieder geval het veld in willen sturen: Onana; Veltman, Sánchez, De Ligt, Viergever; Klaassen, Schöne, Ziyech; Traoré, Dolberg, Younes.

