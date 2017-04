PSV-er Guardado: 'Misschien zijn ze me bij PSV wel beu'

De middenvelder wordt gevolgd door het Amerikaanse Atlanta United FC, een avontuur in Amerika heeft de middenvelder nooit geheimgehouden dat dat een droom van hem was. In gesprek met het Eindhovens Dagblad laat de middenvelder weten dat hij er nog niet helemaal goed uit is wat hij nu precies wil.

'Het gaat er ook om wat PSV wil, misschien willen ze me wel niet meer hebben volgend seizoen. PSV zal nog een bedrag voor me willen ontvangen, dus het beste zou zijn als ik nu vertrek.'

De overweging om te vertrekken maakt hij ook met het oog op het aankomende WK met Mexico. 'Het is een droom van me om in Amerika te gaan spelen, maar de vraag is dat of dat volgend seizoen al moet gebeuren. Het niveau daar is wel behoorlijk, maar nog steeds lager dan in Europa.'

