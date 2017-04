Voorbeschouwing: Vitesse - Feyenoord (Eredivisie)

Vitesse zit wellicht in de gedachten al bij de bekerfinale van volgende week tegen AZ, maar wil koste wat kost dit seizoen de vijfde plek veiligstellen in de Eredivisie en een play off plek veiligstellen. Feyenoord wil niets anders dan drie punten bijschrijven, met het oog op de topper in Eindhoven en kan het gat wellicht groter maken.

De Rotterdammers zien Karsdorp wellicht terugkeren bij de selectie, afhankelijk hoe hij de laatste traininen doorstaat. Bilal Basaçikoglu (enkel), Pär Hansson (schouder) en Sven van Beek (voet) zijn nog wel afwezig vanwege blessures.

Bij Vitesse is de topscorer Ricky van Wolfswinkel afwezig door een schorsing, ook verdediger Matt Miazga is afwezig vanwege een blessure.

'Wij kijken niet naar mogelijke scenario’s. Wij kijken naar onze eigen wedstrijd en wat er nodig is om die te winnen,' liet de oefenmeester van de Rotterdammers vrijdag weten. 'We weten wat we moeten doen de laatste wedstrijden. We hebben er hard voor gewerkt om op deze positie te staan en zullen de komende weken hard blijven werken om deze positie ook te behouden. Dáár stoppen we alle energie in.'

'atuurlijk noemt iedereen de bekerfinale in één adem met Vitesse, maar voor mij is dat vooralsnog geen issue,' liet Vitesse trainer Fraser los. 'ij zijn als staf alleen met Vitesse bezig. We willen de vijfde plaats bewaken en misschien nog meer dan dat. Ook wij hebben belang bij een goed resultaat zondag. Laat dat duidelijk zijn.'

Feyenoord is in eigen huis onverslaanbaar en won vorige week van de Domstelingen, maar op vreemde bodem is het nog wel eens knijpen. Op 19 maart jl werd voor het laatst gewonnen in een uitduel (SC Heerenveen red.). Vitesse wist al drie keer op rij te winnen en wil voor de vierde op rij gaan dit seizoen.

31 keer eerder stonden beide ploegen tegenover elkaar, waarvan Feyenoord er slechts 11 van wist te winnen. 14 keer eindigde het duel onbeslist, 6 keer ging Vitesse er met de winst vandoor. Afgelopen seizoen waren Michiel Kramer en Bilal Basaçikoglu goed voor de 0-2 winst van Feyenoord.

Feyenoord kan rekenen op 1200 man support, waar Van Boekel het duel in het Gelredome moet gaan leiden.

