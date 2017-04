Jørgensen belooft Feyenoord trouw: Ik speel hier ook volgend seizoen

De clubtopscorer is niet van plan aankomende zomer te vertrekken uit de havenstad en bevestigd dit zwart op wit. De 19 treffers die de Deen dit seizoen al achter zijn naam heeft geschreven heeft inmiddes wel de interesse gewekt uit het buitenland, maar Jørgensen lijkt nog geen transfer te willen maken.

'De kans dat ik volgend seizoen nog bij Feyenoord speel is heel groot. Ik blijf gewoon hier,' laat de spits weten in gesprek met De Telegraaf. De aanvaller van Feyenoord weet dat hij dit seizoen en cruciale stap kan zetten wanneer hij de landstitel weet te pakken met de Rotterdammers. 'Ik ben alleen bezig met Feyenoord. We moeten ook alleen naar onszelf blijven kijken. Ik verwacht dat Ajax al zijn resterende wedstrijden gaat winnen.'

