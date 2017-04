Davy Klaassen klaar voor vertrek bij Ajax en hint op transfer

Klaassen denkt hardop aan een vertrek uit de hoofdstad en wil een transfer maken komende zomer. Dit seizoen is Klaassen belangrijker dan ooit en is hij uitgegroeit tot steunpilaar bij Ajax, een transfer zou dan ook een flinke aderlating zijn voor de Amsterdammers.

Verschillende clubs zouden in de rij staan voor Klaassen, die alle opties open houdt: 'Ik sta er deze zomer misschien wel voor open, ja. Ik kan alleen niet zeggen of ik blijf of dat ik ga. Daar moet ik eerst nog rustig en goed over nadenken.'

Ajax heeft alles nog in eigen hand, de halve finale Europa League en kans op de landstitel. 'Ik ben moe. Iedereen is moe. Vanavond op de bank en niks doen. We moeten goed herstellen en klaar zijn voor PSV. Er zijn geen excuses, want ook dan moeten we er weer staan. We wilden op meerdere vlakken strijden. Dat hebben we nu voor elkaar, dus dan moeten we het ook laten zien.'

