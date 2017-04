Koeman: Ajax kan tot het gaatje gaan, dat is waar Ajax groeit

De Nederlandse coach is trots op Ajax dat het zover is gekomen in de Europa League. Toch baalt Koeman van het verschil dat Ajax thuis in alle staten was, maar daar in Gelsenkirchen weinig van terug te zien was.

'Voor Ajax is het een zware bevalling geweest, vooral omdat het verschil tussen en thuis enorm was. Daar kun je een punt van maken, maar ik leg liever de focus op de kracht die Ajax heeft getoond.'

'Ajax heeft laten zien tot het gaatje te kunnen gaan om de halve finale te bereiken, het kan op voetbal gebied allemaal nog mooi lijken als ze thuis tegen Schalke laten zien goed te kunnen meedoen. Maar op andere onderdelen moet Ajax ook groeien.'

Het verschil tussen uit en thuisduels weet Koeman ook wel op te merken in de Engelse Premier League. 'Thuis kun je druk zetten, agressief zijn en initiatief tonen. In uitduel met je fysiek de strijd aangaan. Precies waar het Nederlandse voetbal zwaar op tekort komt, gelukkig liet Ajax dat tegen Schalke juist wel zien.'

De loting kon wat betreft Koeman niet erger, 'Met Lyon is er een zware loting geweest voor Ajax, Lyon acht ik zwaarder dan Vigo of United.'

