De blunder die de doelman kende vorige week was er eentje om in te lijsten, je zou daarna zeggen een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. Alleen gaat dit versje niet op voor hem, want vrijdagavond ging het opnieuw mis op identieke wijze. Daar mag je toch gerucht om lachen.

Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. Almere-doelman Chiel Kramer wel. #almgra pic.twitter.com/oXVuXBStl2 — FOX Sports (@FOXSportsnl) 21 april 2017

Reageer op VIDEO: Doelman Almere City blundert op identieke wijze opnieuw