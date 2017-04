BIZAR: 7 United fans komen om na ongeluk met hoogspanningskabels

De supporters waren in Nigeria toen zij een zelf geimproviseerde bioscoopzaal hadden gecreerd om daar het Europa League duel te kijken tussen Manchester United en Anderlecht. Opeens viel er een electriciteitskabel op de bioscoopzaal, waarna de paniek toesloeg.

'Rond 10 uur kregen we bericht van onze mensen dat er iets gaande was, waardoor er direct mensen op afgestuurd werden. Tot vanochtend zijn er inmiddels 7 doden gemeld en liggen er tientallen in het ziekenhuis. Een van de gewonden ligt op de IC,' valt er te lezen in een verklaring van de politie. 'Er is een hoofspanningskabel op het gebouw gevallen.'

Manchester United zelf heeft ook direct gereageerd. 'Onze gedachtenis is bij de nagedachten, familie en vrienden na deze tragedie.' Premium Times weet te melden dat het gebouw was voorzien van zinken golfplaten, waardoor deze direct onder stroom kwamen te staan.

