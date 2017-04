Maar er moet daarvoor wel een dure prijs betalen, de Zweedse spits Zlatan Ibrahimovic raakte tijdens het kwartfinale duel geblesseerd en moest vroegtijdig afhaken. De schade was erg en de spits is de rest van het seizoen uitgeschakeld.

Voor United, wat in de Premier League op weg is naar een Champions League tickets voor volgend seizoen, is dat een zware dobber. Na een lange behandeling werd duidelijk dat de Zweed geen minuten meer zal maken in het shirt van United dit seizoen, waar de strijd om het Champions League ticket dus zonder hem moet worden voortgezet.

United kan nog op twee fronten meestrijden, de Europa League kan nog worden binnengehaald, maar een plek in de Champions League volgend seizoen weegt wellicht sterker op tegen die prijs. Aankomende weken volgen er nog confrontaties met Manchester City en Arsenal, en dat dus zonder de Zweed.

Het contract van de Zweed loopt na dit seizoen af, waar de vraag blijft of hij blijft of vertrekt.

Reageer op United rest van het seizoen zonder Zlatan na knieblessure