VVV Venlo zet promotie kracht bij met kampioensfeest

Vorige week liet VVV het al na om het kampioenschap te pakken, maar wist al wel de promotie af te dwingen naar de Eredivisie. Vrijdagavond werd er dan alsnog feest gevierd en werd het kampioenschap van de Jupiler League binnengehaald na een 0-0 remise op bezoek bij FC Eindhoven.

VVV was de mindere op bezoek in Eindhoven, maar de thuisclub had het vizier niet op scherp staan wat dus niet in doelpunten kon worden uitgedrukt. VVV kreeg wel wat kansen, maar ook die vlogen er niet in. Na de rode kaart van Dario van der Buijs leek het voor de mannen uit Venlo makkelijker te gaan, maar een doelpunt bleef ook uit in de tweede helft. Desalniettemin kon het feestje worden gevierd en was het punt genoeg om het kampioenschap te vieren.

