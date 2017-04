Ronaldo eist Lewandowski als partner bij Real Madrid volgend seizoen

De naam van de Poolse topschutter zou daarbij herhadelijk zijn genoemd. Lewandowski, die nu nog uitkomt in de Duitse Bundesliga voor grootmacht Bayern Muchen moet naar de Spaanse hoofdstad komen. Ronaldo is zo onder de indruk van de Poolse goaltjesdief, dat hij kenbaar heeft gemaakt dat Lewandowski gehaald moet worden.

De Pool is dit seizoen in 41 officiele duels voor Bayern Munchen goed voor maarliefst 39 treffers en loopt bijna 1 op 1. Samen met Ronaldo (CL topscorer all time) zou het aan perfect duo zijn voor komend seizoen bij de Koninklijke.

