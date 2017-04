V.d Brom spaart niemand tegen FC Twente

'Of ik tegen FC Twente mensen ga sparen? Nee. Daar heb ik geen seconde aan gedacht,' valt er te lezen op de clubwebsite van AZ. 'In deze fase van het seizoen wil iedereen spelen, zeker met het oog op de bekerfinale van volgende week. Er wordt volop gestreden om een basisplek.'

Of de spelersgroep meeleeft met de coach is nog maar de vraag, 'Geloof me, daar hoef ik ook echt niet mee aan te komen bij de spelers. Nee, we willen het ritme vasthouden en doorgaan waar we in Almelo mee bezig waren. Ja, ik kies voor dezelfde elf als vorige week.'

Afgelopen weekend werd er met 2-1 gewonnen van Heracles Almelo, waardoor de Alkmaarders in een flow zitten en een overwinning op FC Twente goed zal doen op weg naar de bekerfinale.

