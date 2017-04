Aad de Mos: 'Lyon is defensief kwetsbaar, daar moet Ajax toeslaan'

De Franse grootmacht is voornamelijk aanvallend ingesteld, wat inhoudt dat ze defensief kwetsbaar zijn. Daar moet voor Ajax winst te behalen zijn volgens de oud trainer/analist.

'Lyon is een zeer goed voetballende ploeg, maar dat is wel gunstig voor Ajax, want dat is tegen voetballende teams altijd wat sterker dan tegen ploegen die het van fysiek moeten hebben,' liet De Mos los tegenover VI. 'Het is een zware loting, maar voor mij wel haalbaar. Ook op basis van de wedstrijden die ik gezien heb tegen Besiktas. Besiktas stond vijf minuten voor het einde nog steeds met 1-0 voor, tot de keeper rare capriolen ging uithalen.'

'Ajax zal tegen Lyon goed tot z'n recht komen. Het fijne is ook dat ze thuis beginnen, want ze hebben de reputatie dat ze thuis goed op de nul kunnen spelen. In Lyon zal er ruimte komen en zullen ze opnieuw daarvan kunnen profiteren.'

De Mos ziet dat het middenveld van de Franse opponent erg sterk is, maar Ajax kan juist met aanvallende impulsen toeslaan om zo de finale te bewerkstelligen. 'We weten het van Mathieu Valbuena en Alexandre Lacazette, dat zijn jongens die het verschil kunnen maken.'

