De nummer 3 van de Eredivisie treft een gehavend Ajax, wat jl donderdag in de Europa League tot het gaatje moest en verlenging nodig had om Schalke04 op de knieen te krijgen. Voor Cocu en PSV is de voorbereiding niet anders dan anders verlopen, waar de Amsterdammers bij winst nog zicht houden op de landstitel.

Cocu weet dat PSV broodnodig toe is aan een overwinning, en die op Ajax kan de fans nog een beetje koesteren. 'Gezien de prestige maakt het niet uit dat je niet om titel speelt. Dit soort toppers moet je altijd willen winnen. Het wordt bovendien tijd dat we dit seizoen drie punten pakken in een topwedstrijd.'

Ajax zal gehavend en moe aan de aftrap verschijnen, maar Cocu weet dat Ajax ook dodelijk kan zijn en is op zijn hoede. 'Op het moment dat je succes hebt, is het allemaal goed. Als je dat niet hebt, dan heb je al gauw gefaald en krijg je andere commentaren. Volgens mij zijn we voor dit soort wedstrijden ooit voetballer geworden. Dit zijn de mooiste duels die je kunt spelen of coachen.'

Reageer op Cocu: Wordt tijd voor overwinning, dat eisen de fans