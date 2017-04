Lyon opgelucht na loting tegen Ajax: Beter dan Celta de Vigo

Met op het oog lijkende zware loting voor de Amsterdammers, is Lyon maar wat blij met wat er uit het balletje kwam vrijdagmiddag. 'In februari zei Lyon-voorzitter Jean-Michel Aulas dat het winnen van de Europa League een realistisch doel is. Meer en meer geloof ik erin dat Lyon het kan klaarspelen.'

'In Frankrijk weten we weinig over Ajax en hun nieuwe generatie. Wij zijn benieuwd naar Justin Kluivert, de zoon van Patrick, maar zelf hebben we ook een hoop getalenteerde spelers. Neem Corentin Tolisso, Lucas Tousart en Alexandre Lacazette.'

'De kenners in Frankrijk stelden vooraf dat Lyon liever tegen Ajax loot dan tegen Manchester United of Celta de Vigo. Frankrijk staat dit seizoen derde in de UEFA coefficiëntenlijst dus het is heel belangrijk dat de club het zo goed doet.'

Het lijkt erop dat Lyon moet leunen op de kwaliteiten van spits Lacazette, 'Hij is na Edinson Cavani degene met de meeste goals in de Ligue 1. Hij scoorde gisteren wederom in Istanboel, maar hij miste ook een aantal grote kansen. Lyon heeft hem nodig om de finale te kunnen bereiken.'

