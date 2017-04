Van Bronckhorst: Geloof niet in die gunfactor, zelf drie keer winnen

De koploper van de Eredivisie moet aankomende zondag naar Arnhem voor het duel met Vitesse, terwijl achtervolger Ajax naar Eindhoven moet voor de topper tegen PSV. Wanneer de Eindhovenaren van Ajax weten te winnen en Feyenoord zelf wint, lijkt het kampioenschap nagenoegen binnen voor de Rotterdammers.

Henk Fraser, de trainer van Vitesse, zou nog een apart plekje in zijn hart hebben voor Feyenoord. Hierdoor zou het belang van het duel wel eens mee te kunnen gaan spelen. Toch gelooft van Bronckhorst niet in partijdigheid liet hij vrijdag weten in het wekelijkse perspraatje. 'Hij kijkt niet naar andere teams. Henk neemt alleen beslissingen in het belang van Vitesse.'

De Eredivisie telt nog drie speelronden, waarvoor Feyenoord het uitduel naar Vitesse een van moeilijkste lijkt. 'Alle drie de duels zijn belangrijk. Wij moeten gewoon blijven winnen, dan zijn we kampioen.'

