Real Madrid en Atletico Madrid treffen elkaar in de halve eindstrijd van de Champions League, waardoor een Spaanse eindstrijd in Cardiff dit seizoen nu dus is uitgesloten. Het is een kopie van de finale uit 2014, alleen nu dan een ronde eerder.

De verrassing van dit seizoen is AS Monaco, wat de verliezend finalist van 2015 uit Turijn loot in de halve eindstrijd. Voor Monaco is het doel al behaald om dit seizoen bij de beste vier van het seizoen te horen in de Champions League, voor Juventus is het zaak om nu door te pakken en de finale te behalen en nu wel te winnen. Dat zou een mooi afscheid kunnen zijn van doelman Buffon bij de Turijnse hoofdmacht.

Reageer op LOTING CL: Spaans onderonsje in halve finale, Monaco treft Juve