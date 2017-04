De Belg zou zijn contract bij Everton niet willen verlengen en wil zijn geluk elders beproeven, tot groot ongenoegen van Ronald Koeman. 'Ik vindt dat hij zich op andere vlakken ook verbetert, met druk zetten en de ruimtes ingaan,' liet de Nederlandse oefenmeester weten op de persconferentie.

De 23-jarige Belg mag genieten van vele interesses, maar daar let Koeman voorlopig niet op. 'Ik ben daar niet bij betrokken. Als clubs belangstelling hebben, zullen ze ons clubbestuur wel bellen. Maar we willen er alles aan doen om Lukaku na dit seizoen bij Everton te houden.'

'Ik heb meerdere keren met hem gesproken over hoe hij in mijn ogen als een spits zou moeten spelen. Hij werkt hard en met vijf duels te gaan kan hij een heel mooi doelpuntenaantal halen.' Momenteel is Lukaku met 24 treffers de topschutter van de Engelse Premier League, nummer 2 volgt met 4 doelpunten minder.

Reageer op Koeman: 'Alles op alles zetten om Lukaku te behouden'