Man. United moet dus nog serieus aan de bak in het returnduel vanavond, maar moet dat doen zonder Ibrahimovic zo lijkt. Afgelopen weekend werd er met 2-0 verrassend gewonnen van koploper Chelsea, wat zonder Ibrahimovic werd gespeeld.

Het passeren van Ibrahimovic had niks te maken met de Zweed zelf volgens Mourinho, 'Ik was niet teleurgesteld in Zlatan, maar in het hele elftal. We hadden de wedstrijd tegen Anderlecht onder controle en we verzuimden het te beslissen. Als we gewoon met 3-0 hadden gewonnen, spraken we nu over een vrienschappelijk duel,' liet Mourinho los in de persconferentie in aanloop naar het returnduel op Old Trafford.

Ibrahimovic, die een aflopend contract heeft en nog niets heeft losgelaten over zijn toekomst, kan vanavond wellicht zijn laatste Europese duel spelen in de Europa League wanneer United zich niet weet te plaatsen voor de halve eindstrijd. 'Daar denk ik niet aan, ik ben alleen met United bezig. Voor Zlatan zou het perfect zijn om die finale in eigen land te spelen, maar niet meer dan dat.'

Reageer op United in return kwartfinale EL wellicht zonder Ibra tegen Anderlecht