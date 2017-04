KPN en Eredivisie slaan handen opnieuw ineens

Eerder was KPN al het boegbeeld van de Eredivisie in het tijdperk van 1990 tot 2002, maar toentertijd werd de naam van KPN nog gebruikt in de competitienaam, maar dat zal nu niet meer het geval zijn. De telecom aanbieder is sinds 2014 official partner van de KNVB, waar het vanavond volgend seizoen in samenwerking met Maatschappelijk Partner VriendenLoterij de belangrijkste partnerrol gaan invullen.

'Voetbal zit in de harten van veel Nederlanders. Als supporter van het nationale clubvoetbal gaan wij de komende jaren een positieve bijdrage aan deze sport leveren,' laat het telecombedrijf weten in een statement.

De commerciaal directeur Eredivisie en Media & Marketing laat weten: 'KPN en de Eredivisie hebben een heden, verleden en met deze stap vooral ook een veelbelovende toekomst met elkaar. KPN brengt net als de Eredivisie mensen met elkaar in verbinding. Dat doen ze met hun producten en diensten, maar zeker ook met maatschappelijke initiatieven op het gebied van sport en cultuur.'

