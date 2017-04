Diego Costa nog steeds in belangstelling Chinese clubs

De Britse tabbloids weten te melden dat Diego Costa een weeksalaris van ruim 775.000 euro kan gaan opstrijken, terwijl de eigenaar van Tianjin Quanjian de boot afhoudt wanneer het aankomt op bedragen. 'Ik kan alleen zeggen dat we nog steeds bezig zijn met een deal.'

De eigenaar laat ook doorschemeren dat er nog gejaagd wordt op andere topspelers uit de Europese topliga's, 'We stellen hoge eisen aan zulke spelers en ze geven vaak de voorkeur aan clubs als Real Madrid en Bayern München. We wachten rustig af welke spelers in juni hierheen kunnen komen.'

