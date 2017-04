De Engels doelman speelt momenteel op huurbasis voor het Italiaanse Torino, waar hij bij het Engelse Manchester City niet hoeft te rekenen op steun van Guardiola. De goalie lijkt zich te kunnen opmaken voor een transfer, waar de geruchten alweer de kop opsteken.

'We denken altijd na over de selectie en dat geldt ook voor de doelmannen. Gaat het om Joe Hart? Normaal gesproken praten we niet over zaken zoals dit, maar in dit specifieke geval kunnen we dat doen,' laat Klopp weten in de Engelse media.

'Hij is een fantastische doelman, de doelman van de Engelse nationale ploeg, dus hij is van topkwaliteit. Maar we hebben al doelmannen van het hoogste niveau. Dus hij is niets voor ons, nu niet op hopelijk ook niet in de toekomst.'

'Dat komt niet door Joe, het is omdat we twee sterke doelmannen hebben en Danny Ward speelt bij Huddersfeild. Hij maakt een briljant seizoen doen, hij is van ons, dus we halen hem volgend seizoen terug en dan is er meer concurrentie.'

Reageer op Jurgen Klopp: 'Joe Hart komt absoluut niet naar Liverpool'