COLUMN: UEFA wijst Philips Stadion aan voor Ajax in problemen

De gemeente Amsterdam heeft hoogte gekregen van het competitieprogramma van de Europa League, tot haar grote verbazing is de halve finale op 4 mei in de Amsterdam Arena. De burgemeester van Amsterdam heeft zijn beklag al gedaan bij de Europese voetbalbond, 'Op 4 mei voetballen in de godentempel kan absoluut niet, Johan Cruijff zou het hier absoluut niet mee eens zijn. Hij mag dan niet meer onder ons zijn, maar dit gaat over lijken.'

De UEFA is op de hoogte van het beklag van de Amsterdamse burgemeester en is achter de schermen al druk in de weer om een goede oplossing te vinden. Er zou al een optie achter de hand worden gehouden, 'Men kan uitwijken naar Eindhoven, daar is men immers gewend op niveau te spelen. De Europese successen van de afgelopen jaren zijn ook gelegd in Eindhoven, en daar duren de brabantse nachten immers het langst.'

De Eindhovense supportersgroepen hebben al een akkoord gegeven, 'Dit seizoen was er weinig eer meer te behalen, maar dat er een grote wedstrijd in ons stadion gespeeld mag worden slaan we natuurlijk niet af. In Eindhoven weten we inmiddels ook hoe er een feestje gebouwd kan worden, dus daar is het bruggetje naar de bevrijdingsdag direct gemaakt.'

