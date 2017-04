Mocht Ajax het tot de halve finale van de Europa League schoppen, heeft de UEFA toch een groot probleem. De halve finale staat op 4 mei gepland en dan is het Dodenherdenking in Nederland. De gemeente Amsterdam weigert dan een wedstrijd in de Amsterdam Arena.

De burgemeester van Amsterdam wil niet dat er gevoetbald wordt op 4 mei in de Amsterdam Arena en zou die al kenbaar hebben gemaakt bij de UEFA. De Europese voetbalbond zou achter de schermen al druk bezig zijn om een andere locatie te zoeken.

Het probleem zou kunnen opgelost worden door het schema om te gooien en Ajax eerst het uitduel te laten spelen, alvorens een week later op 11 mei thuis aan te treden. Maar of de UEFA daarmee akkoord kan gaan is nog maar de vraag.

Een andere optie zou kunnen zijn woensdag 3 mei in plaats van donderdag 4 mei.

Reageer op Ajax mag halve finale EL op 3 mei niet in eigen stadion spelen van Gemeente