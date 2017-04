Aad de Mos: Ajax denkt zomaar PSV eventjes aan de kant te schuiven

Toch denkt Aad de Mos dat Ajax niet zomaar eventjes wint in Eindhoven tegen PSV, 'Dit is echt geen uitgemaakte zaak voor Ajax, hoor. Dat iedereen denkt dat Ajax wel even wint, is de valkuil,' laat hij weten in gesprek met VI.

'Ze spelen eerst tegen Schalke en in de thuiswedstrijd zijn ze vergeten de derde goal te maken. Nu krijgen ze het nog heel moeilijk, het blijven Duitsers, hè. Die ellende neemt Ajax mee naar Eindhoven.'

'PSV krijgt last met alles en iedereen als ze deze wedstrijd ook nog eens verliezen, ze zullen dus volle bak gaan. Ajax zal het spel maken en PSV kan juist heel goed vanuit de tegenstander spelen. Feyenoord kon na komend weekend weleens de lachende derde zijn,' sluit De Mos af.

