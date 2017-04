BIZAR: RKC moet verliezen van Cambuur voor play off plek Jupiler League

Maar ondertussen gaat de strijd om de play off plekken in de Jupiler League gewoon door, en komt het bizarre verhaal naar buiten dat RKC (wat momenteel 11e staat) vrijdag tegen Cambuur speelt en bij een nederlaag gebaat is.

Cambuur staat op de gedeelde eerste plaats in de vierde periode, en bij winst tegen RKC kan het zowaar zijn dat de Friezen de vierde periodetitel pakken. Doordat Cambuur dan verzekerd is van een play off ticket, schuift het ticket automatisch door naar de nummer 10 van de Jupiler League.

Daarbij nog het feit dat de beloftenelftallen van PSV en AJAX uitgesloten zijn van promotie, wat inhoudt dat het ticket automatisch doorschuift naar de nummer 13 van de Jupiler League. Bij een play off ticket voor De Graafschap (nu 13e) valt het ticket voor de nummer 10 weg.

Bij RKC is de situatie inmiddels intern besproken, 'Het is krankzinnig, het gaat hier nergens anders meer over. Maar we gaan natuurlijk voor de overwinning, want bij drie overwinningen zijn we ook zeker van de nacompetitie.'

'Bovendien moet De Graafschap naar Almere, dat nog speelt om de eerste ronde van de play-offs over te slaan. Die zullen er tweehonderd procent voor gaan,' aldus een woordvoerder van RKC. 'Bovendien zijn wij het naar onze supporters en het Nederlandse voetbal verplicht alles te geven. Waar de hele situatie me aan deed denken? Een zekere man van de KNVB die zei: 'Vanaf dit moment moeten we alles winnen'. Dat geldt ook voor RKC.'

