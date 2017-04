UEFA pakt rellende supporters Lyon en Besiktas flink aan

De clubs Olympique Lyon en Besiktas is een straf opgelegd van uitsluiting in Europees voetbal voor de duur van 1 seizoen (voorwaardelijk). De proeftijd geldt voor 2 jaar, wanneer de supporters binnen die tijd opnieuw over de schreef gaan zal Europees voetbal worden uitgesloten.

De CEDF heeft laten weten dat beide supportersgroepen verantwoordelijk worden gehouden voor de ongeregeldheden van vorige week. Net voor aftrap ging het in Lyon mis tussen beide supportersgroepen, waarna het duel met enige vertraging alsnog werd afgetrapt.

