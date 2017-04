Amsterdam wacht vol verwachting op naamsverandering Arena

De Cruyff Foundation geeft aan deze week met duidelijk te komen wat betreft de naamsverandering van de Amsterdam Arena. 'Er zijn drie partijen met elkaar in gesprek: Ajax, de Amsterdam ArenA en de gemeente Amsterdam. Ook wij wachten op een antwoord op de vraag of het stadion wel of niet naar Johan Cruijff vernoemd gaat worden,' aldus een bestuurder van de Cruijff Foundation tegenover All Sports radio.

'Het heeft met financiën te maken, met de waarde die het stadion vertegenwoordigt,' de gesprekken kosten dan ook enorm veel tijd. Op 25 april de geboortedag van Cruijff moet de witte rook komen, 'We merken dat de gesprekken in een stroomversnelling zitten. Voor 25 april spreken alle partijen opnieuw met elkaar en de intentie is om er snel uit te komen.'

