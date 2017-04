Over Ajax laat hij weten dat de ploeg een frisse en goede indruk maakt, waar de strijd tussen de nummer 2 en de nummer 3 van de Eredivisie dit seizoen wel gelopen is. Toch is het duel tussen PSV en Ajax altijd bijzonder en zal dit een apart tintje krijgen.

In de Arena was Siem nog goed voor de 1-1 en het doelpunt vanuit PSV kant, 'Ditmaal zal het anders zijn, Toen was spelen tegen Ajax nieuw voor me en het was ook nog eens in De Arena. Maar het blijft voor mij een speciale wedstrijd. Zonder dat het mijn instelling zal beïnvloeden. Ik heb mooie jaren gehad bij Ajax, maar als ik op het veld sta, wil ik gewoon laten zien wat ik kan. Dan geef ik honderd procent en wil ik per se winnen. Wie de tegenstander ook mag zijn.'

Siem heeft complimenten over voor Ajax, ook hoe de Amsterdammers overtuigend wonnen van Schalke04 afgelopen donderdag. 'Het is een jong en frisse ploeg, Ze spelen als een hecht team en zetten goed druk op hun tegenstanders. Eerder in het seizoen waren ook zij wisselvallig, maar over het algemeen ziet het er goed uit. Wij moeten zorgen dat we daar zondag iets goeds tegenover zetten. We kunnen niet blijven hangen in ons klotegevoel na het gelijkspel in Den Haag. We willen ons publiek zondag een mooie middag bieden en sowieso onze laatste drie wedstrijden winnend afsluiten.'

'Na de winterstop is ons verlies in de topper tegen Feyenoord, twee maanden geleden, cruciaal geweest. Juist op het moment dat wij het hadden kunnen omkeren, was Feyenoord sterker dan wij. Twee weken geleden kwam daar het gelijkspel bij FC Twente overheen. Dat was echt een keiharde klap. Na afloop spatte de woede ervan af bij ons. Over het hele seizoen genomen hebben we te vaak onnodig puntenverlies geleden. In wedstrijden waarin we genoeg kansen kregen om de overwinning te grijpen. Dat breekt ons nu op,' aldus de analyserende Siem de Jong.

Reageer op Siem de Jong: Uit deze negatieve spiraal kruipen tegen Ajax