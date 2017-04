Juve coach Allegri: 'FC Barcelona heeft defensieve problemen niet opgelost'

Toch denkt Juve coach Allegri dat FC Barcelona niet doorbekert en dat de defensieve problemen bij de Catalaanse grootmacht niet opgelost zijn. Ook denkt hij te weten dat Juventus gewoon kan scoren in Camp Nou vanavond tegen FC Barcelona.

'Het is niet zo dat hun defensieve problemen ineens opgelost zijn. Daar moeten we van profiteren,' aldus Allegri tegenover de verzamelde media in de persconferentie.

'Als we in balbezit zijn kunnen we altijd scoren. We moeten op moeilijke momenten kalm proberen te blijven en compact spelen. Dat is de enige manier hoe we de halve finale kunnen bereiken.'

Juventus heeft met de kwartfinale al lang en breed aan de volwachtingen voldaan van dit seizoen, maar Allegri proeft dat er meer in zit. 'We moeten er ieder seizoen voor zorgen dat we bij de laatste acht van Europa zitten. Het zou mooi zijn als we de trofee winnen. Zeker omdat het een toernooi is met weinig wedstrijden. Je hebt weinig tijd om een offday te herstellen.'

