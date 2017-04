Van der Meyde: 'Chemie tussen spelersgroep PSV en coach is weg'

Toch zullen de Eindhovenaren als enige nog de eer willen behouden dit seizoen door in eigen huis te winnen van rivaal Ajax. Oud speler V.d Meyde denkt dat Ajax het goed in Eindhoven en zal winnen. 'Ajax speelt echt super, Ajax is een hecht team en ze hebben individueel betere spelers. PSV is de laatste weken echt heel zwak. Een bijeengeraapt zootje,' aldus V.d Meyde tegenover VI.

'De motor is gestopt en Cocu krijgt hem niet meer aan de praat, oor Ajax is het jammer dat ze niet eerder zijn begonnen met zo goed te voetballen. Nu is het denk ik te laat. Komend weekend worden de sleutelwedstrijden gespeeld.'

'Ik denk dat Feyenoord niet verliest bij Vitesse en dat zij dan kampioen worden.'

