Europees succes vult schatkist Ajax met miljoenen

Sinds jaren weet Ajax het weer eens goed te doen op Europees vlak, in de kwartfinale moet donderdagavond in het returnduel met het Duitse Schalke04 worden afgerekend. In het heenduel werd met 2-0 gewonnen, waardoor Ajax een sterke uitgangspositie kent voor het returnduel donderdag.

Mocht Ajax het lukken om de halve finale van het Europa League toernooi te bewerkstelligen, levert dat een flink bedrag op. Tot op heden mocht Ajax 10 miljoen euro bijschrijven weet De Telegraaf te melden.

Bij het bereiken van de finale kan Ajax een bedrag van 1,6 miljoen euro tegemoet zien. Daar komt nog eens 2,5 miljoen euro bij van de kaartverkoop en ook nog eens 400.000 euro uit TV gelden.

'Het internationale succes is merkbaar aan de merchandise, sponsoring en de waarde van de spelers. Maar het is moeilijk te bepalen of dat alleen door het succes in Europa komt. Het kan ook door de titelstrijd in de Eredivisie komen.' Aldus de financieel directeur van Ajax.

'Ongeveer vier jaar geleden hebben we ervoor gekozen om lagere toegangsprijzen te hanteren bij Europa League-wedstrijden. We hebben liever een vol stadion met een iets lagere recette dan een driekwart gevulde Arena en meer inkomsten uit de kaartverkoop.'

