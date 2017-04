Spits Thomas Müller is woest op de arbitrage, vooral omdat Bayern al snel met 10 man verder moest na twee gele kaarten voor Vidal (dus rood) en onterecht van het veld moest na twee keurige optredens in plaats van overtredingen. Buitenom die missers, mocht Real ook nog eens twee keer scoren in buitenspelpositie.

Tegenover de Duitse media liet de spits zich uit over de falende arbitrage: 'We speelden niet onze beste wedstrijd, maar we speelden wel als mannen. Maar als je 10 tegen 14 speelt dan wordt het wel erg lastig.'

'De 2-2 was het ergst. De assistent scheidsrechter had perfect zicht op de situatie. Dat doelpunt brak ons. We zaten goed in de wedstrijd en we geloofden in een goede afloop na de 1-2, maar toen verspeelden de scheidsrechters onze kansen.'

Reageer op Thomas Müller woest: 'Het was gewoon 10 tegen 14'