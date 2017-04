Toch wordt Ronaldo dit seizoen vaak op fluitconcerten getrakteerd, iets waar de Portugees een gruwelijke hekel aan heeft. Tegen Bayern was Ronaldo in twee wedstrijden goed voor maarliefst 5 doelpunten en de uitschakeling, toch waren de fans niet tevreden.

Ronaldo laat tegenover de Spaanse pers weten dat hij alleen steun wil horen, 'Ik vraag alleen maar dat ik niet meer word uitgefloten in het Estadio Santiago Bernabéu. Iedere wedstrijd probeer ik alles te geven. Ook als ik niet scoor, wil ik het team helpen.'

Ronaldo scoorde tegen Bayern dan wel drie keer, maar twee van de drie doelpunten waren in buitenspelpositie. Toch vindt de Portugees dat Real de beste ploeg was, 'We waren zonder twijfel de betere ploeg. Zij speelden ook goed, maar we hadden het voor rust al af moeten maken.'

Reageer op Ronaldo is uitfluiten beu en wil het niet meer hebben