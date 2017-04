De Duitser kende bij de derde goal van Ronaldo een blessure, waar na onderzoek is gebleken dat hij een voetfractuur heeft overgehouden. Via de officiele kanalen brengt Bayern Munchen woensdag naar buiten dat het linkerbeen van Neuer een herstelperiode van 8 weken nodig heeft, wat hem de rest van dit seizoen buitenspel zet.

Voor Bayern is het verhaal in de Champions League nu over na de uitschakeling tegen Real Madrid, het vizier kan nu op de Bundesliga (kampioenschap) en de Duitse DFB Pokal.

Reageer op Einde seizoen Neuer na opgelopen voetfractuur in Champions League